Hekimoğlu'nun yıldızı Kardeşlerim'e geldi! Hikayenin gidişatı iyice değişecek

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Enes Demirkapı'nın dahil olduğu diziye genç oyuncu Ilgaz Kaya da katıldı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimleri buluşturan NGM Medya imzalı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, hikayenin gidişatını değiştirecek transferler yapmaya devam ediyor. Son olarak genç oyuncu Enes Demirkapı'nın dahil olduğu diziye, bir yeni oyuncu daha katıldı.

ILGAZ KAYA KARDEŞLERİM'DE

Son olarak Elbet Bir Gün dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Ilgaz Kaya, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ilgaz Kaya, Resul'ün herkesten gizlediği oğlu, Berk'in de hiç bilmediği kardeşi olan Emir karakterinin kız arkadaşı Dora'ya hayat verecek.

1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ilgaz Kaya, lise eğitimini Vefa Lisesi’nde tamamlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ilgaz Kaya; Elde Var Hayat, Kırgın Çiçekler, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu gibi dizilerde oynamıştır.