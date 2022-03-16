Hem havada, hem karada! 'Sabri Reyiz'in eşi Yağmur Sarıoğlu Instagram'ı estiriyor...

Hem havada, hem karada! 'Sabri Reyiz'in eşi Yağmur Sarıoğlu Instagram'ı estiriyor...

Futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evli ve 3 çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, uzun zamandır istediği D sınıfı ehliyetine kavuştu. Aynı zamanda pilot olan Sarıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Kariyeri ve güzelliği ile dikkat çeken Yağmur Sarıoğlu, ülkemizin kadın pilotlarından. Ancak Sarıoğlu yalnızca havaya değil, karaya da bir o kadar meraklı...

Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusuna direnemedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemişti.

HEM HAVADA, HEM KARADA

Özel bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü olmaya hazırlanıyor.

Sarıoğlu, "Uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı Otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım" dedi ve haberi verdi.

POZUNU DA VERDİ

D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyuran Yağmur Sarıoğlu’nun otobüs önünde çektirdiği pozla sosyal medya yıkıldı.

Kullanıcılar ‘Artık takımı taşırsın’, 'Kullanmadığın araç kaldı mı' şeklinde yorumlar yaptı.

,