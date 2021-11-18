Hem sporda hem siyasette: Kenan Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında?

Hem sporda hem siyasette: Kenan Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında?

Sakarya Milletvekili aynı zamanda milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, MasterChef yarışmasına konuk oldu. Peki Kenan Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte hakkında merak edilenler...

Dünya Motosiklet Şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, MasterChef'in konuğu oldu.

Sofuoğlu hakkındaki bilgiler seyircilerin araştırma konusu oldu.

Sportif başarısı ile oldukça sık konuşulan 37 yaşındaki Sofuoğlu sürpriz bir kararla motor yarışlarını bırakarak siyasete atıldı. Sakarya Milletvekili olarak Meclis'e giren Sofuoğlu'nun hangi partiden seçildiği ise merak ediliyor.

Peki Kenan Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu nereli, eşi kim? İşte merak edilen bilgiler...

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu; motor tamircisi bir babanın (İrfan Sofuoğlu) en küçük oğludur. 25 Ağustos 1984 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur.

2002 yılında Almanya'ya yerleşen yarışçı, aynı yıl Yamaha-Cup'ı kazanmıştır. En büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin Sofuoğlu'nu 2002 yılında bir otomobil kazasında vefat etmiştir.

BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

2003 sezonunda Supersport-IDM'de 2. olduktan sonra 2004'te Fim Superstock 1000 Cup'a geçmiştir. 2004 sezonunu şampiyona üçüncüsü olarak tamamladıktan sonra 2005 Superstock-1000 şampiyonluğunu hedef seçmiştir. İlk iki yarışı kazanmasına rağmen yaptığı bir kaza sonucu bileğini kırması sebebiyle Misano'daki yarışa katılamamış, sezonu 2. olarak tamamlamıştır.

2006 senesinde Supersport-WM'ye başlarken sponsorluk sorunları yüzünden Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak son anda İsviçre'de yaşayan, ismi gizli tutulan bir(Selçuk Allaç) Türk işadamının sponsorluk sağlamasıyla Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport WM'de 2006 sezonunu üçüncü olarak tamamlamıştır.

2007 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon olmuştur.

2010 Yılı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı olan ve Fransa'da Paris'in kuzeyinde bulunan Magny Cors Pisti'nde koşulan yarışta Kenan Sofuoğlu 2. sırada yer almasına rağmen Dünya Şampiyonu olmayı başarmıştır. Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından boynunda Türk bayrağı ile zafer turu atmasının ardından Osmanlı kavuğu giymiştir..

2011 yılında Spor Toto'nun teklif ettiği 800,000 TL lik isim hakkı bedelini, dini inancı gereği reddetmiş ve hayır kurumlarına verilmesinden memnuniyet duyacağını belirtmiştir.

2012 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 1 yarış kala şampiyon olmuştur.

2015'te Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda, en yakın rakibine (Patrick Jacobsen) 33 puan farkla, Fransa'da çıktığı yarışta podyuma çıkarak dünya şampiyonluğunu garantiledi. Bu da 4. şampiyonluğu oldu.

2016' Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu bir kez daha kazandı.Böylelikle 5. Dünya Şampiyonluğunu Kazanmıştır.

Bu sezon 6., Supersport kariyerindeki 38. zaferini elde eden Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 5. kez Supersport şampiyonu oldu.

KENAN SOFUOĞLU HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ?

Kenan Sofuoğlu, 24 Haziran 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçildi.

KENAN SOFUOĞLU EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlendi. Çiftin 14 Mart 2015'te Hamza isimlerini verdikleri bir oğlu oldu. Hamza, 2 Mayıs 2015 tarihinde beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

Kenan Sofuoğlu 16 Temmuz 2015'te sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada Hamza bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıklamıştır. 26 Temmuz 2015 tarihinde Hamza ölmüştür.

21 Nisan 2016 tarihinde Julia Looman ile ikinci çocukları Mahir doğmuştur.