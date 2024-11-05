Henüz 6 yaşındaydı! Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin Elmas'a ne oldu, kim öldürdü?

Yağmur Dinç

İstanbul Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş, oyun oynamaya diye çıkan kızlarından haber alamadıklarını söylemişti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

6 yaşındaki Şirin'den acı haber 2 Kasım Cumartesi günü geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Peki, Şirin Elmas' kim, neden öldürdü? Şirin'in katili kim, bulundu mu? İşte Şirin Elmas Hanilçi olay hakkında son gelişmeler...

ŞİRİN ELMAS HANİLÇİ OLAYI

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim’de Şişli’de kayboldu.

. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntülerde Şirin'in mezarlığa girdiğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile bağlantılı olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, gece saatlerinde gelen bir ihbar doğrultusunda Şişli Feriköy Mezarlığı’nda yaptığı aramalarda, Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, Şirin’in mezarlığa girdiği sırada Mustafa Örün (49) isimli kağıt toplayıcısı ile görüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Örün, verdiği ifadede Şirin’i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Örün, ifadesinde "Yanıma geldi, para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı, para istemeye devam etti. Canımı sıktı, ben de sinirlendim. Mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonrasında üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şirin'in cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri kameraya yansıdı.