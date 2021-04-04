Hep Yek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Hep Yek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Hep Yek 2 filmi, bu akşam saat 00.15’de Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Hep Yek 2 filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte, Hep Yek 2 konusu ve oyuncuları..

Hep Yek 2 filmi, bu akşam saat 00.15’de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Orçun Benli'nin oturduğu ve senaryosunu Şükrü Üçpınar, Orçun Benli ve Bilal Kalyoncu'nun kaleme aldığı 2017 yılında vizyona giren komedi türündeki Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Hep Yek 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Hep Yek 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

HEP YEK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hep Yek 1 filminin devam filmi olarak çekilen filmde Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline düşmüştür. İlk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir. Bu şart da Şahin'in cesedini ortadan kaldırmak.

İkili, bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadır. Ancak iki kafadar bu zorlu görevi ellerine yüzlerine bulaştıracak, beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklar.

HEP YEK 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

13 Ocak 2017 yılında vizyona giren Hep Yek 2 filminin çekimleri, 2 farklı şehirde gerçekleştirildi.

Filmin çekimleri İstanbul ve Kırklareli'de yapılmıştır. Kırklareli'de yapılan çekimler için Kıyıköy'e set kurulmuştur.

HEP YEK 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?