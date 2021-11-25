Hepimiz tanıyoruz! Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

Camdaki Kız dizisinde Selen karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Selma Ergeç'in eşi de onun kadar tanınmış bir isim çıktı. Başarılı oyuncu, Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile evli.

Selma Ergeç, şimdilerde başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide, Nalan ve Sedat'ın evliliğinin mimarı olan Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ergeç, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de eşi, hayranları tarafından merak konusu oldu.

CAN ÖZ İLE EVLİ

Selme Ergeç, 2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturdu.

Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç'in bir de 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında kızı bulunuyor.

TIP OKUYORDU

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Ergeç'in babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşiredir.

Babasının izinden giderek doktor olmaya karar veren Selma Ergeç, Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören güzel oyuncu, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi.

OYUNCULUK İÇİN DOKTORLUKTAN VAZGEÇTİ

Bir süre staj yapan Ergeç, bir proje için eroin bağımlısı bir genç kız arandığını duyunca, Tıp Fakültesi'nden ayrılıp oyuncu oldu ve kendisini setlerde buldu.

1997 yılında ''Böyle mi Olacaktı'' dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

Oyunculuk yapmak için tıp fakültesini bıraktığını anlatan oyuncu, doktorluğun içinde ukde olarak kaldığını belirtti:

"İÇİMDE UKDE KALDI"

“Tıp çok isteyerek seçtiğim bir meslekti ama sonra hayatın tesadüfleri beni buraya getirdi. Ara ara oyunculuk yaparken de hep tıp fakültesine döneceğimi, bu alanda ilerleyeceğimi düşünüyordum. Bir süreliğine oyunculuk yapacağım dediğimde dedem şöyle demişti: ‘Oyunculuk ekmeksiz meslek’. Aç kalırsın demek istiyor. Tabii çok garantisi olmayan bir meslek, o yüzden biraz endişeyle karşılandı ailem tarafından da. Finalde, bir sürü tesadüf eseri, bir virajın ardından bugüne geldik. Mesleğimi çok seviyorum, ama tıp alanında devam etmemiş olmak da içimde ukdedir.”