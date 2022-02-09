Hepsi 1'in yakışıklı Emre'si, Cemre'nin çapkın aşkıydı! Yıllar ona pek acımadı...

Hepsi 1'in yakışıklı Emre'si, Cemre'nin çapkın aşkıydı! Yıllar ona pek acımadı...

Hepsi 1 dizisinde Emre karakteri ile yer alan yakışıklı oyuncu Cem Avnayim, yıllar içinde değişti ve bambaşka biri oldu. Dizinin hayranları oyuncunun son halini görünce, maziye gitti.

13 Mayıs 2007 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan, 4 Kasım 2007 tarihinde ekrana gelen 22. bölümden itibaren ise ATV'ye geçen Hepsi 1 dizisi, toplam 2 sezon sürdü ve 51. bölümde final verdi.

Dizi aynı evde yaşayan Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin'in okudukları gösteri sanatları akademisini bitirmeye çalışırken, başlarına gelenleri konu edindi.

O dönemin ünlü grubu olan Hepsi'nin hayatının ekrana taşınması dikkatleri çekerken, dizide Emre karakteri yakışıklılığı ile göz doldurmuştu.

Emre'ye hayat veren Cem Avnayim, Cemre için iddiaya girdi ve sonunda ona aşık olarak, sevgili oldu.

Cemre ve Emre'nin inişli-çıkışlı aşkının sıklıkla anlatıldığı dizi bittikten sonra uzun süre ekranlarda yer almayan Cem Avnayim, son hali ile gündem oldu.

Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişim çektirdiği kareler ile ortaya çıkarken, sosyal medya kullanıcıları, "Yaşlanmışsın be abi" demekten kendisini alamadı.

HEPSİ 1 DİZİSİNİN EMRE'Sİ ŞİMDİ NE HALDE?

Emre karakterinin havalı ve çapkın yönlerini ekrana yanıstan Cem Avnayim, o dönem genç kızların beğendiği oyuncular arasında geliyordu.

1984 doğumlu olan 37 yaşındaki oyuncu, Hepsi 1 dizisi sayesinde adını duyurdu ve akıllarda hep Emre olarak kaldı.

Birçok projede yer alan ve son olarak Masumlar Apartmanı'nda oynayan oyuncu, yıllar içinde değişti. Dizinin yayınlandığı dönemdeki halinden eser kalmayan oyuncuyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyuncuyu gören dizinin hayranları, "Cemre ile çok yakışıyordunuz" "Ne kadar değişmişsin" "Yaşlanmışsın be abi" tarzında birçok yorum yaptı.

CEM AVNAYİM KİMDİR?

1984 yılının Haziran ayında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, Burak Bora Anadolu Lisesi ardından, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenen oyuncu, 3 sene kadar CRAFT'ta yönetmen Çağ Çalışkur ve diğer tiyatro duayenlerinden dersler aldı.

'Dating- yarışma' programını hazırlayıp sunan Avnayim, bir dönem Turkcell tarafından geliştirilen bir canlı bilgi yarışması olan ve oldukça ilgi ile takip edilen, Hadi isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir.