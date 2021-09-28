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Hepsi birer birer dökülüyor! Bir dizi daha final kararı aldı

Hepsi birer birer dökülüyor! Bir dizi daha final kararı aldı

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ATV'nin çiçeği burnunda dizisi İkimizin Sırrı'ndan seyircisini üzen bir haber geldi. Üs yapım imzalı İkimizin Sırrı için final kararı alındı.