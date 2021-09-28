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    Hepsi birer birer dökülüyor! Bir dizi daha final kararı aldı

    Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ATV'nin çiçeği burnunda dizisi İkimizin Sırrı'ndan seyircisini üzen bir haber geldi. Üs yapım imzalı İkimizin Sırrı için final kararı alındı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 15:55
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    Hepsi birer birer dökülüyor! Bir dizi daha final kararı aldı

    Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte sezon arası veren diziler birer birer ekranlara dönmeye başladı. Mevcutta devam eden dizilerin yanına bir de yeni diziler eklenince reyting rekabeti iyice kızıştı.

    Bunun akabinde televizyon dünyasından peş peşe final haberleri gelmeye başladı. Dün FOX TV'nin yçiçeği burnunda dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın ardından bugün de ATV'den final haberi geldi.

    İKİMİZİN SIRRI FİNAL YAPIYOR

    Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı İkimizin Sırrı dizisi için yolun sonu göründü.

    Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi için final kararı alındı.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çouğuyla ayakla durmaya çalışan güçlü bir kadının hikâyesini ele alan dizi 10. böülümde ekrana veda edecek.

    Hepsi birer birer dökülüyor! Bir dizi daha final kararı aldı #1

    Hepsi birer birer dökülüyor! Bir dizi daha final kararı aldı #2

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