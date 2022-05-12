Hepsi Grubu'nun Yasemin'i yeni haliyle amuda kalktı, gören bakmaya utandı! 'Bu kıyafetle olur mu ayıp ya'

Hepsi Grubu'nun Yasemin'i yeni haliyle amuda kalktı, gören bakmaya utandı! 'Bu kıyafetle olur mu ayıp ya'

Hepsi Grubu'nun üyesi Yasemin Yürük, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yürük'ün cesur karesine sosyal medya kullanıcıları tarafından hem yorum hem beğeni yağdı.

2005 tarihinde ilk şarkıları ile müzik piyasasına "Merhaba" diyen Hepsi Grubu, sayısız şarkıya imza attı ve sayısız ödül aldı.

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük'ten oluşan grup, 2014 yılında ani bir kararla dağıldı ve müzik piyasasından uzaklaştı.

Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından tamamen dağılan Hepsi, farklı alanlarda boy göstermeye başladı.

İçlerinde en fazla tanınan ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam eden Cemre Kemer, anne oldu.

Gülçin Ergül şarkılarına devam ederken, geçtiğimiz aylarda bir kaza geçirdi ve erkek arkadaşını kaybetti.

Eren Bakıcı'nın doğa ile iç içe olduğu ve ekranlardan uzak sakin bir hayat sürdüğü bilinirken, Yasemin Yürük ise kendisini spora adadı.

Spor yaptığı her kareyi hayranları ile paylaşan Yasemin, 21 Eylül 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde ortaöğretim ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Klasik Bale eğitimini tamamladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da da yer alan Yürük, son paylaştığı kare ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Ne yaptın Yasemin?'

Spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, amuda kalktığı bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yürük'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni gelirken,"Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak" , "Taş hatun" gibi yorumları havada uçuştu.

Aralarının bozuk olduğu konuşulan grup üyelerinden Gülçin Ergül'ün gönderiyi beğenmesi dikkati çekti.