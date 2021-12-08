'Her türlü eniştemdir' deyip arkadaşlarının aşklarına gönlünü kaptıran ünlüler

Özel hayatı sık sık magazin gündemine düşen ünlülerin, yaşadığı aşklar konuşuluyor. Bazı isimler, arkadaşlık kurduğu kişilerin eski aşklarıyla yeni bir ilişkiye başlarken gündem oluyor.

Ünlü olmayı tercih eden isimler, özel hayatı dahil olmak üzere birçok konuyla magazin gündemine düşmeyi göze alıyor.

Bazı isimler aile hayatlarıyla, bazıları yaşadıkları aşklarla bazıları ise projeleri ile magazin gündemine düşüyor.

Ancak magazin gündemine düşen bu konulardan fazla, aşk hayatları ilgi çekiyor ve mercek altına alınıyor.

İnişli-çıkışlı ilişkiler, biten aşklar, skandallar daha neler neler... Ünlü isimlerin adı bu ve benzeri olaylara karışırken, bazıları arkadaşlarının eski aşklarıyla sevgili oluyor.

Bu durumu yaşayan isimlerin dostlukları bozulurken, bazılarının aşklarının ise uzun ömürlü olmadığı görülüyor. İşte o isimler...

ARKADAŞLARININ ESKİ AŞKIYLA SEVGİLİ OLANLAR

MERVE BOLUĞUR - HAKAN SABANCI VE ELİZ SAKUÇOĞLU

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile kısa bir süre aşk yaşadı.

İlk olarak Eliz ile aşk yaşayan Sabancı, daha sonra Boluğur ile de görüntülenmişti. Bu durum arkadaş oldukları bilinen Eliz ve Merve'nin ilişkisini sonlandırdı.

CANSU DERE - CEM YILMAZ VE AHU YAĞTU

Cem Yılmaz uzun bir süre Cansu Dere ile sevgili oldu ancak ikili evlenmedi.

Dere ve Yılmaz çiftinin 7 yıllık birlikteliğinin sona ermesinin ardından, Yılmaz gönlünü yeni bir aşka açtı.

Cem Yılmaz, Cansu Dere ile arkadaş oldukları bilinen Ahu Yağtu ile evlendi.

OĞUZHAN KOÇ -YAĞMUR TANRISEVSİN VE DEMET ÖZDEMİR

Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, uzun bir süredir birlikteydi. Ancak ikili nikah masasına oturmadan ayrıldı.

Koç, Yağmur Tanrısevsin'le 4 yıllık ilişkilerinin sona ermesinin üzerinden 1 ay geçtikten sonra Demet Özdemir ile görüntülendi.

Yakın arkadaş oldukları bilinen Demet ve Yağmur Tanrısevsin'in ise arası açıldı.

HANDE ERÇEL - MURAT DALKILIÇ VE SİTARE AKBAŞ

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la olan aşkına nokta koyduktan sonra Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başladı.

Aynı dizide Hande ile rol alan ve arkadaş oldukları bilinen Sitare Akbaş ise gönlünü Dalkılıç'a kaptırdı.

DEMET AKALIN - İBRAHİM KUTLUAY VE DEMET ŞENER

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay aşkı bir döneme damga vurdu. Sık sık ayrılıp-barışan ikili, popüler çiftler arasındaydı. Ancak son yaşanan ayrılığın ardından bir daha barışma olmadı.

İbrahim Kutluay bu sırada gönlünü Demet Şener'e kaptırdı. O dönem arkadaş olan Şener ve Akalın'ın arasındaki ilişki ise fena bozuldu.

ECE ERKEN - YELİZ ŞAR VE DAVUT GÜLOĞLU

Ece Erken ve Yeliz Şar arkadaşlığını aşk bitirdi. Bir dönem Davut Güloğlu ile aşk yaşayan Yeliz Şar, aşkını nikah masasına gitmeden bitirdi.

Bu ilişkinin sona ermesinin ardından Ece Erken, Davut Güloğlu ile nişanlandı.