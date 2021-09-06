Hercai dizisinin yıldızları evlendi! Düğüne ünlü akını...

Yayınladığı döneme damga vuran Hercai dizisinin oyuncuları, düğünde bir araya geldi. Dizide "Gönül ve Azat" karakterine hayat veren, Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar nikah masasına oturdu.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan dizi özellikle ilk sezonu ile izlenme rekorları kırdı ve birçok ülkeye satıldı.

İkinci sezonun reyting oranları ilk sezona göre düşük olmasına rağmen, dizi başarı sıralamasında zirveyi oturdu.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in uyumu beğenilirken, dizinin finalinin ardından oyuncular dün yeniden bir araya geldi.

HERCAİ EKİBİNİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

Hercai oyuncuları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi. Ünlü çifti mutlu günlerinde Ebru Şahin ile Cedi Osman yalnız bırakmadı. Çift önceki gün lüks bir otelde kına gecesi düzenledi.

EBRU VE CEDİ DİKKATİ ÇEKTİ

Destan dizisi ile yine ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, tarzı ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.

Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, Pazar günü düzenledikleri düğünle evlendi. Taşanlar, düğün öncesinde yaptığı paylaşımlarla dikkati çekti.