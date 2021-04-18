Hercai final mi yapıyor, ne zaman? Hercai final tarihi..

Hercai final mi yapıyor, ne zaman? Hercai final tarihi..

ATV ekranlarında yayımlanan Hercai dizisinin final yapacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin hayranları 'Hercai final mi yapacak, ne zaman?' sorularına yanıt arıyor.

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisininin final yapacağı iddiaları gündemde yer alıyor.

Çekimleri Mardin’de gerçekleşen ve başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken 69. bölümde final yapacağı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri, 'Hercai final mi yapıyor, ne zaman?sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Hercai final mi yapıyor, ne zaman? Hercai ne zaman bitiyor? İşte, Hercai dizisinin final tarihi..

HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Yapımcılığını Banu Akdeniz’in üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan tarafından kaleme alınan ve Cemal Şan ile Barış Yöş’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Hercai, ekranlardaki macerasını tamamlıyor.

ATV ekranlarında 3 sezondur devam eden, Reyyan ve Miran’ın imkansızdan doğan aşkını konu alan Hercai, 25 Nisan Pazar günü 69. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Diziye Ahmet Tansu Taşlar (Azad) , Oya Unustası (Gönül), Serhat Tutumluer (Hazar) geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti.

HERCAİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

2 sezon boyunca iyi bir izlenme oranına sahip olan dizi, 3. sezon istenilen başarıyı yakalayamadı. İlk olarak cuma günleri ekranlara gelen ancak daha sonra yayın günü değişerek pazar akşamları yayımlanmaya devam eden dizi, hızla reytin kaybetmeye başladı.

FOX TV’de Kefaret dizisinin başlaması ile reytingi giderek azalan dizinin sonunu, TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi getirdi. Pazar günü Teşkilat dizisi zirvenin sahibi olurken Hercai dizisi de reyting kurbanı oldu.