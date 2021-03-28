Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi? Serhat Tutumluer diziden ayrılıyor mu?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler, Hazar Şadoğlu öldü mü, Serhat Tutumluer diziden ayrılıyor mu? sorularına yanıt arıyor. Peki, Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi?

ATV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı Hercai dizisinin 65. bölüm fragmanında, Hazar Şadoğlu'nun göğsünden vurulduğu görüldü.

Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri, Hazar Şadoğlu öldü mü, Serhat Tutumluer diziden ayrılıyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Hercai Hazar Şadoğlu öldü mü? Serhat Tutumluer diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar.

HERCAİ HAZAR ÖLECEK Mİ?

Şadoğlu ailesinin en büyük erkek çocuğu olan Hazar, babası Nasuh'un sağ koludur. Hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adamdır.

ATV ekranlarında yayımlanan Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanında, silahların patladığı ve Hazar'ın göğsünden vurulduğu görüldü.

SERHAT TUTUMLUER DİZİDEN AYRILACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazar Şadoğlu karakterine canlandıran ünlü oyuncu Serhat Tutumluer diziden ayrılacak.

Konuyla ilgili oyuncudan ya da kanalda açıklama gelmedi. Bu akşamki yeni bölüm ile netleşmiş olacak.

İlk bölümünden beri dizide yer alan Serhat Tutumluer'in diziden ayrılacağı yönündeki haberler, dizi takipçileri tarafından da üzüntüyle karşılandı.

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Serhat Tutumluer, eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başlayıp Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Kamera karşısına 1996 yılında 'Tersine Akan Nehir' ile geçen Serhat Tutumluer, 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmıştır.

1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiştir.

2008 yılında 'Devrim Arabaları' isimli sinema filminde oynayan Tutumluer, bu filmdeki performansı ile ödüle layık görülmüştür.

2011-2013 yılları arasında 'Umutsuz Ev Kadınları' isimli dizide Songül Öden,Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder, Deniz Uğur ile beraber rol almıştır.

Aralık 2014 te TRT ekranlarında yayına başlayan ve Bir Osmanlı Polisiyesi olarak çekilen 'Filinta' isimli dizide Boris Zaharyas karakterini canlandıran Serhat Tutumluer 1.85 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur.

2007 yılında kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Senan Kara ile evlenen Serhat Tutumluer'in bu evliliğinden bir oğlu vardır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ara)

14. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Devrim Arabaları) (Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Altan Gördüm ve Onur Ünsal ile beraber)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Yeraltı (2012)

Kıskanmak (film) (2009)

Devrim Arabaları (2008)

Ara (2007)

Cenneti Beklerken (2005)

Büyü (2004)

ROL ALDIĞI DİZİLER