Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler

Star TV'nin NGM Medya imzalı dizisi Kaderimin Oyunu, yakın bir zamanda sete çıkacak. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı diziden ilk kareler de geldi. İşte o kareler...

''Sefirin Kızı'' ve ''Kardeşlerim'' gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya, yeni sezon için iddialı bir proje daha hazırladı.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Star TV'nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu, Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ı buluşturdu.

Hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları NGM Medya'da bir araya geldi.

KADERİMİN OYUNU'NDAN İLK KARELER GELDİ

Sete başlamak için gün sayan Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncuları; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile yönetmen Emre Kabakuşak'ın çalışma anlarından ilk görseller basınla paylaşıldı.

Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek. Star Tv'de yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu'nun henüz yayın tarihi bilinmiyor.