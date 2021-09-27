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    Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler

    Star TV'nin NGM Medya imzalı dizisi Kaderimin Oyunu, yakın bir zamanda sete çıkacak. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı diziden ilk kareler de geldi. İşte o kareler...
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 17:50
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    Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler

    ''Sefirin Kızı'' ve ''Kardeşlerim'' gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya, yeni sezon için iddialı bir proje daha hazırladı.

    Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Star TV'nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu, Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ı buluşturdu.

    Hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları NGM Medya'da bir araya geldi.

    KADERİMİN OYUNU'NDAN İLK KARELER GELDİ

    Sete başlamak için gün sayan Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncuları; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile yönetmen Emre Kabakuşak'ın çalışma anlarından ilk görseller basınla paylaşıldı.

    Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek. Star Tv'de yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu'nun henüz yayın tarihi bilinmiyor.

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler #1

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler #2

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler #3

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü başrolde! İşte Kaderimin Oyunu dizisinden ilk kareler #4

    KADERİMİN OYUNU” SETE HAZIR.
    MERAK UYANDIRAN DİZİDEN İLK KARELER GELDİ.

    Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Star TV’nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu’nun başrol oyuncuları NGM Medya’da bir araya geldi.
    Hazırlıkları son sürat devam eden ve sete başlamak için gün sayan dizinin başrol oyuncuları; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yönetmen Emre Kabakuşak ile çalışma anlarından ilk görseller basınla paylaşıldı.
    Sevilen oyuncuları ve nefes kesen hikayesi ile Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek. Kaderimin Oyunu çok yakında Star Tv’de.

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