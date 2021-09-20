Euro
10.1675
0.27%
Dolar
8.6556
0.1%
Altın
492.29
0.87%
Borsa
1.391
-2.01%
Bitcoin
383.570
-6.94%
EXEN Coin
22.59
-4.27%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede

    Star TV'nin iddialı dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncuları belli oldu. Merakla beklenen dizi, Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ı buluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede

    ''Sefirin Kızı'' ve ''Kardeşlerim'' gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya, yeni sezon için iddialı bir proje daha hazırlıyor.

    Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ''Kaderimin Oyunu'' adlı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstleniyor.

    Hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

    AKIN AKINÖZÜ, ÖYKÜ KARAYEL VE SARP APAK AYNI PROJEDE

    Hercai dizisinde Miran karakteriyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü ile uzun süredir ekranda olmayan Öykü Karayel başrolde buluştu.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Sarp Apak da başrolde Akın Akınözü ve Öykü Karayel'e eşlik edecek.

    Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek.

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede #1

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede #2

    Hercai nin Miran ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir