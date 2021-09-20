Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ekranlara dönüyor! Öykü Karayel ve Sarp Apak ile aynı projede

Star TV'nin iddialı dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncuları belli oldu. Merakla beklenen dizi, Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ı buluşturdu.

''Sefirin Kızı'' ve ''Kardeşlerim'' gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya, yeni sezon için iddialı bir proje daha hazırlıyor.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ''Kaderimin Oyunu'' adlı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstleniyor.

Hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

AKIN AKINÖZÜ, ÖYKÜ KARAYEL VE SARP APAK AYNI PROJEDE

Hercai dizisinde Miran karakteriyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü ile uzun süredir ekranda olmayan Öykü Karayel başrolde buluştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Sarp Apak da başrolde Akın Akınözü ve Öykü Karayel'e eşlik edecek.

Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek.