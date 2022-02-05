Hercai'nin Miran'ı annesi ile adeta büyüledi! Gören 'mankenler solda sıfır' kalır dedi...

Hercai dizisinde oynadığı Miran karakteri ile adından söz ettiren Akın Akınözü, annesi ile gündem oldu. Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nü görneler, güzelliğine bakmaya doyamadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi kısa süre içerisinde büyük bir başarıya ulaştı ve Akın Akınözü bu yapım sayesinde tanındı.

Ebru Şahin ile iyi bir uyum yakalayan ikili çok kısa bir zamanda, sosyal medya üzerinden takipçi rekoru kırdı.

Özellikle yakışıklılığı ile genç kızların hayran duyduğu bir isim haline gelen Akınözü, şimdilerde Kaderimin Oyunu'nda yer alıyor.

Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral ile boy gösteren Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü ile gündem oldu.

Birçok projede boy gösteren Özlem Akınözü ve oğlunun benzerliği dikkati çekerken, gençliği ve güzelliğine ise binlerce yorum geldi.

Akın Akınözü'nün tüm ailesi ünlü isimler olurken, annesinin oynadığı dizi ve filmleri öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ

Hercai dizisinde Miran, Kaderimin Oyunu'nda ise Cemal olarak yer alan Akın Akınözü, annesi ile gündem oldu.

Annesi ile meslektaş olan Akın Akınözü, sosyal medya üzerinden birden fazla yorum ve özgü aldı. Annesinin güzelliğine ve gençliğine dikkati çeken sosyal medya kullanıcıları, "Manken gibi" demekten kendisini alamadı.

Bugüne kadar ensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan Özlem Akınözü, aynı zamanda 2018 yılında Deliha 2 filminde de oynadı.

Bu arada Özlem Akınözü’nün babası ise Süreyya Arın TRT’nin ilk spikerlerinden birisi olan tanınıyor. Süreyya Arın aynı zamanda çok sayıda film ve belgeselin anlatıcılığını yaptı.