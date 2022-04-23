Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin göbeğini açtı, karın kaslarıyla nefes kesti! 'Yaktın kavurdun bizi'

Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, göbek dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Karın kaslarını sergileyen Şahin'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, kamera karşısına ilk kez 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile geçti.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde boy gösteren Ebru Şahin, başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Dizide hayat verdiği Reyyan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ebru Şahin, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde rol alıyor.

Başrolünü Edip Tepeli ile paylaştığ Dizide Akkız karakterini canlandıran Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan Şahin, cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Karın kaslarını sergiledi

İş ve özel hayatında yüzü gülen Ebru Şahin, sosyal medya hesabından göbek dekolteli pozunu paylaştı.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin, karın kaslarıyla kendine hayran bıraktı.

Kusursuz fiziğiyle dikkati çeken Şahin, takipçileri tarafından meslektaşı Fahriye Evcen'e benzetildi.

Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken ''Yaktın kavurdun bizi'', ''Manken olmak için doğmuşsun'', ''Bu ne güzellik'', ''Alev aldı buralar'' şeklinde yorumlar yapıldı.