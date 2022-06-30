Hercai'nin Reyyan'ı mini şortuyla Amsterdam'a çıkarma yaptı! Görenin ağzı açık kaldı

Hercai ve Destan dizileriyle ünlenen Ebru Şahin, tatil sezonunu açtı. Amsterdam'a giden ve mini şortuyla poz veren Şahin, görenlerin aklını başından aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol alan Şahin, İstanbullu Gelin ve Yasak Elma gibi önemli projelerde yer aldı.

Sayısız ödül alan Ebru Şahin'in çıkışı ise ATV ekranlarında yayınlanan ve Mardin'de çekilen Hercai dizisi ile oldu.

Akın Akınözü ile Hercai dizisinde yer alan ve Reyyan'a hayat veren Şahin, hem yurt içi hem de yurt dışında tanındı.

Şu sıralar milli basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şahin, yine ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde yer alıyor.

Destan'da savaşçı bir kızı canlandıran güzel ve başarılı isim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Mini şortuyla çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sunan Ebru Şahin'e tam not geldi.

Ebru Şahin'den yeni kare

Her karesini hayranlarının beğenisine sunan Ebru Şahin, bu kez mini şortuyla çektirdiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

Şahin bu karesine ise şu yorumlar geldi;

"Ateş ediyooor"

"Ben seni çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok seviyorummmmm"

"beautiful"

"Gelinim Cuma günü evleniyor"

"Aklımı alıyosun Şahin"