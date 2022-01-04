Hercai'nin yıldızı Baba dizisine geliyor! O isim Haluk Bilginer'in eşine hayat verecek

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Baba, bomba bir transfere imza attı. Son olarak Hercai dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayda Aksel, Baba dizisine dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, yeni yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyacak olan dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

Haluk Bilginer, projeyi kabul eder etmez sete çıkıldığından kalabalık bir kadronun yer alacağı dizinin kadrosu tam olarak netleşmemişti.

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin kadrosuna katılan oyuncular yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlarken Haluk Bilginer'in eşini kimin canlandıracağı da belli oldu.

AYDA AKSEL BABA İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Hercai dizisinde hayat verdiği Azize Aslanbey karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Ayda Aksel Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ayda Aksel, dizide Haluk Bilginer'in hayat verdiği Emin karakterinin eşi Fazilet Saruhanlı rolünü canlandıracak. Öte yandan genç yıldız Oktay Çubuk da Emin'in torunu Kadircan karakterine hayat veredcek.

Büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Haluk Bilgiler (Emin Saruhanlı), Tolga Sarıtaş (Kadir Saruhanlı), Deniz Hamzaoğlu (Yaşar Saruhanlı), Taner Rumeli (Servet Saruhanlı), Zeynep Tuğçe Bayat (Şahika), Damlasu İkizoğlu (Kübra Saruhanlı), Bihter Dinçel (Münevver Saruhanlı), Özge Özacar (Cansu), Özge Yağız (Büşra Saruhanlı) ve Hakan Kurtaş (İlhan).