Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sere serpe yere uzandı, derin yırtmaçlı pozuyla akılları aldı! 'Hatun yıkılıyor'

Hercai'nin Reyyan'ı, Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yere uzanıp verdiği pozunu paylaştı. Güzelliğiyle ezber bozan Şahin'in paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşayan Ebru Şahin, ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde boy gösterdi.

Daha sonra başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin, dizide hayat verdiği Reyyan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Şimdilerde başrolünü Edip Tepeli ile paylaştığı Destan dizisinde boy gösteren Şahin, dizide Akkız karakterini canlandırıyor.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Şahin, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sere serpe yere uzandı

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin, derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe yere uzanıp poz verdi.

Kıvırcık saçları ve fit fiziğiyle mest eden Şahin'in cesur paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel oyuncuya, ''Hatun yıkılıyor'', ''Bu kadar güzel olamazsın ya'', ''Manken olmak için doğmuşsun'', ''Dünyanın en mükemmel fiziği'' şeklinde yorumlar yapıldı.