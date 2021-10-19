Hercai'nin yıldızı Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! Dizinin gidişatını değiştirecek

Son olarak Hercai dizisinde Dilşah karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aysun Metiner, FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna katıldı.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, ekran yolculuğuna devam ediyor.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, bir evliliğin bütün aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyor.

Her bölümde reytinglerini yükseltmeye devam eden MF Yapım imzalı dizi, ünlü konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna bomba bir isim dahil oldu.

AYSUN METİNER KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Hercai dizisinde Dilşah karakterine hayat veren Aysun Metiner, Evlilik Hakkında Her Şey'e konuk oyuncu olarak katıldı.

Boşanmaların iç yüzünü ve evliliklerin görünmeyen detaylarını ekrana taşıyan dizide Aysun Metiner, Ömür Özdemir'le karı kocaya hayat verecek. Öte yandan diziye Neslihan Yeldan'ın da yeniden konuk olacağı öğrenildi.