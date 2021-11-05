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    Hercai'nin yıldızı Kıbrıs Zafere Doğru'ya geliyor! 'Apollon' rolünü kaptı

    Son olarak ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de Cihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serdar Özer, TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih temalı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin kadrosuna katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:07
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    Hercai'nin yıldızı Kıbrıs Zafere Doğru'ya geliyor! 'Apollon' rolünü kaptı

    Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ve Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hikayesini ekranlara getiren TRT 1'in sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, cuma akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

    ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

    Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizide flaş bir gelişme yaşandı.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde 2 bölüm sonra zaman atlaması yaşanacak ve 1967 yılına geçiş yapılacak.

    Hercai nin yıldızı Kıbrıs Zafere Doğru ya geliyor! Apollon rolünü kaptı #1

    SERDAR ÖZEL KADROYA DAHİL OLDU

    Öte yandan son olarak ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de Cihan Şadoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serdar Özer, Kıbrıs Zafere Doğru'nun kadrosuna dahil oldu.

    Serdar Özer, sevilen dizide Apollon rolüne hayat verecek.

    Hercai nin yıldızı Kıbrıs Zafere Doğru ya geliyor! Apollon rolünü kaptı #2

    Hercai nin yıldızı Kıbrıs Zafere Doğru ya geliyor! Apollon rolünü kaptı #3

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