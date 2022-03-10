Hercai'nin yıldızı Kuruluş Osman'a geliyor! O isim Diriliş Ertuğru'lun Beybolat Bey'ini aratmayacak

Hercai dizisinde hayat verdiği Cihan Şadoğlu karakteriyle adını duyuran ve son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan Serdar Özer, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, çarşamba akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her bölümü merakla beklenen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

SERDAR ÖZER KURULUŞ OSMAN'DA

Hercai dizisinde hayat verdiği Cihan Şadoğlu karakteriyle adını duyuran ve son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Apollon rolüyle izleyici karşısına çıkan Serdar Özer, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Serdar Özer, her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizide Barkın Bey karakterine hayat veriyor.

Öte yandan dizinin sıkı takipçileri, Barkın Bey'in Diriliş Ertuğrul dizisindeki Beybolat Bey karakterini hatırlattığını belirten yorumlar yaptı.

BARKIN BEY UMUR BEY'İ ÖLDÜRDÜ

Kuruluş Osman dizisinin 9 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 85. bölümü, yine aksiyon ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Son bölümde Osman Bey, Vezir Alemşah'ı ve Geyhatu'yu ele geçirirken obada hüzünlü anlar yaşandı.

Malhun Hatun'un babası Umur Bey, Barkın Bey tarafından haince şehit edildi. Umur Bey'in naaşı obaya getirildi ve kızı Malhun Hatun'un babasının başında feryat ettiği anlar yürekleri sızlattı.