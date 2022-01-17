Hercai'nin yıldızını hiç böyle gördünüz mü? Ebru Şahin estetiği sonuna kadar kullanmış...

Hercai'nin yıldızını hiç böyle gördünüz mü? Ebru Şahin estetiği sonuna kadar kullanmış...

Hercai dizisinin ardından Destan'da rol alan Ebru Şahin, estetiksiz hali ile gündem oldu. Şahin'in bazı hayranlarını estetiksiz halini beğenirken, bazıları "Keşke doğal olsaydın" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, Mardin'in herkesi hayran bırakan sokaklarında çekildi.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i buluşturan dizi hüzünlü bir aşk hikayesini konu aldı ve bir kitaptan uyarlandı.

Kısa süre içerisinde herkes tarafından beğenilen dizi, Türkiye sınırlarını astı ve birçok yerden izlenmeye başlandı.

Akın Akınözü bu dizi sayesinde çok kısa bir zamanda Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye ulaşırken, Ebru Şahin ise daha fazla tanındı.

Şahin'in tanındığı ve güzelliğin konuşturduğu dizi final vermesine rağmen akıllardan silinmedi.

Dizide Reyyan karakterine hayat veren ve şimdilerde yine ATV ekranlarında yayınlanan Destan'da boy gösteren Ebru Şahin estetiksiz hali ile şaşırttı.

Oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyayı ikiye bölerken, bazıları beğendi bazıları ise doğal olmadığını belirtti.

EBRU ŞAHİN'İN İKİYE BÖLEN FOTOĞRAFLARI

Güzelliği ile herkesi mest eden Ebru Şahin, estetiksiz hali ile görenleri şaşırttı.

Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan Şahin, cesur pozları ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, estetiksiz haliyle cesur pozlarını geride bıraktı.

Sosyal medya üzerinden herkesi ikiye bölen halleri bazılarının eleştirisine neden oldu. Oyuncunun fanları "Her hali güzel" derken, bazıları ise estetik yaptırdığını duyunca şaşırdı.

GELİN OLUYOR

Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

Cedi Osman, Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı.