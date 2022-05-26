Herkes kızı Melodi'yi biliyor ama...Ceylan'ın oğlu Yiğitcan'ı görenin nutku tutuldu! İmam nikahlı eşinden...

Ünlü türkücü Ceylan'ın imam nikahlı eşi Yıldıray Gürgen'den dünyaya gelen oğlu Yiğitcan, yakışıklılığı ile görenleri hayrete düşürdü. Ekranlarda görünmeyen Yiğitcan'ın son halini, annesi paylaştı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile adından söz ettiriyor.

Ceylan'ın değişimi konuşulurken kızı Melodi de annesinden geri kalmıyor.

27 yaşındaki Melodi, annesine benzerliği ile herkesi şaşırtırken, Ceylan'ın bir de oğlu olduğunu duyanlar şoke oluyor.

Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep gündeme geldi. 4 kez evlilik yaşayan Ceylan Avcı, şu anda evli değil.

Oğlu Yiğitcan'ı paylaştı

Kızı Melodi halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptığı ilk evlilikten dünyaya geldi.

Ceylan, oğlu Yiğitcan Gürgen’ı ise evlilik dışı dünyaya getirdi.

İlk eşinden boşandıktan sonra Yıldıray Gürgen isimli bir kişiyle imam nikahıyla yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan Ceylan 1995 yılında oğlu Yiğitcan’ı kucağına aldı.

Ceylan, oğlunun babasıyla hiç nikah masasına oturmadı.

Yiğitcan Gürgen, şimdilerde 27 yaşında ve basından uzak bir hayat sürüyor.

İşte Ceylan'ın gözlerden sakladığı oğlu Yiğitcan...