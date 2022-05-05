Herkes merak ediyordu... İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, görenleri şaşırttı. Çıtak, bir dönem İbrahim Tatlıses ile gönül ilişkisi yaşamış, ardından Dilan'ı dünyaya getirmişti.

İbrahim Tatlıses’in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak, hayatına annesi Işıl Çıtak ile birlikte devam ediyor.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi Işıl Çıtak 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşamış olduğu kısa süreli gönül ilişkisinden sonra Dilan’ı dünyaya getirdi.

Ancak İbrahim Tatlıses Dilan’ı kabul etmemiş bunun üzerine Dilan annesi ile birlikte büyüdü.

Işıl Çıtak ikinci evliliğini Cem Çıtak ile yaptı ve Dilan’da babası olarak Cem Çıtak’ı kabullendi, onun soyadını aldı.

Kameralardan uzak bir yaşam süren Işıl Çıtak, sık sık merak konusu oluyordu.

Annesini gören bir daha baktı

Hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun yıllar sonra Tatlıses'in kızı olarak ortaya çıkan Dilan Çıtak ve annesinin pozu görenleri şoke etti.

Dilan Çıtak ve annesinin pozuna binlerce beğeni ve yorum gelirken, güzelliği de dikkatleri çekti.

İşte İbrahim Tatlıses'in bir dönem gönlünü kaptırdığı ve kızı Dilan'ın annesi Işık Çıtak'ın son hali...