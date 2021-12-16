Herkes merak ediyordu! İsmail Balaban'ın Survivor All Star'a katılmama nedeni bakın neymiş

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın Survivor All Star 2022 kadrosunda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Balaban'ın neden Survivor'a kaılmadığı merak edilirken ünlü isimden açıklama geldi.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.

Ocak ayından itibaren TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak isimler, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Avatar Atakan gibi başarılı isimler ünlüler takımında yer alırken, gönüllüler takımında ise Ogeday Girişken, Ardahan Uzkanbaş, Yasin Obuz, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı gibi sevilen isimler yer alacak.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın kadroda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yarışmanın müdavimleri İsmail Balaban'ın neden Survivor All Star'a katılmadığını merak ederken ünlü isimden açıklama geldi.

''HEM FİZİKİ HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK AŞIRI YPIRANDIM''

Geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan İsmail Balaban, Survivor All Star programına neden katılmayacağını açıkladı.

İsmail Balaban, yaptığı açıklamada, ''Maalesef ben bu sene yokum. Sebebi de şu, açıkcası Survivor 2021 şampiyonu benim 6 ay gerçekten hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak aşırı yıprandım. Dolayısıyla yaptığım bir iş de var. Güreş ata sporumuz ve tekrar ata sporumuz güreşe dönüp yine başarılarıma başarılar eklemek istiyorum. Sevenlerim ve seyircilerimin de bu yönde beklentileri çok fazla. Dolayısıyla tekrar ata sporumuza geri döndüm. Şimdi de yeni sezon için antrenmanlarımız başladı. İnşallah önümüzdeki yıl Edirne Kırkpınar'da altın kuşanmak istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.