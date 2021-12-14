Herkes onu bekliyordu! Turabi, 'Survivor All Star 2022' kadrosunu yorumladı

Survivor All Star 2022 kadrosunun açıklanmasının ardından paylaşım yapan Turabi Çamkıran'ın yorumları izleyicilerin gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı, Suevivor All star 2022'de yarışacak ünlüler takımı ve gönüllüler takımında yer alan isimleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski Survivor yarışmacıları arasında bulunan Turbo Turabi lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran'ın kadroda yer almaması ise dikkat çekti.

Üç kez yarışmaya katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi Çamkıran yapılan kötü yorumlara Instagram hesabından cevap verdi.

ALL STAR KADROSUNDA YOK

Turabi 2022'deki yarışmada yer alacağını ima ederek açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" ifadelerine yer vermişti.

Ancak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almadı.

TURABİ: TAKIMLARIN İKİSİ DE EFSANE

Sosyal medyada gelen kötü yorumlara yanıt veren Turabi şu ifadeleri kullandı:

''Böyle Survivor All star takımı mı olur? Kim seçti arkadaş bunları? Acun abi işi gücü bırakıp kim izlerki bu arkadaşları?'' diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur. Takımların ikisi de efsane. Şampiyonluğa herkes çok yakışıyor. Tahmin bile edemiyorum kim olur! Hepinize tek tek can-ı gönülden başarılar dilerim kardeşlerim. Umarım sakatlanmadan güzel bir sezon geçirirsiniz. Not: Son bir aya biraz fazla enerji saklayın. Lazım olacak.''