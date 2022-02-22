Herkes yanıldı! Yeşilçam'ın 'Arap Celal'i bakın nereliymiş..

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'da unutulmaz oyuncular arasına giren Celal Yonat'ın aslen nereli olduğunu öğrenenler, hayal kırıklığına uğruyor. İşte Arap Celal'in memleketi bakın neresiymiş...

Yeşilçam filmleri yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor...

Kemal Sunal filmlerinde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle adını duyurdu.

"Sen içme Arap..." repliği ile hatırlanan Yonat hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.

Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmı Celal Yonat'ı Arap zannediyordu. Ancak gerçek çok başka...

Peki Arap Celal kimdir, öldü mü, aslen nereli? İşte Arap Celal hakkında bilgiler..

ARAP CELAL SİVASLI ÇIKTI

Celalettin Yonat, 1922 yılında Sivas'ta doğdu.

İlkokuldan sonra çalışma hayatına atıldı. Bir süre Burhaneddin Tepsi ve İsmail Dümbüllü topluluklarında çalıştı.



1948'de figüran olarak sinema oyunculuğuna başladı ve daha çok Arap Celal ismi ile tanındı. Kemal Sunal filmlerinden de tanınan Celal Yonat, yapımcı Kayahan Arıkan, çektiği bazı filmlerde onu filmin yardımcısı olarak gösterdi. Foto romanlarda da oynadı. 300 den fazla filmde rol aldı.



Celal Yonat, son yıllarında Behçet Nacar'ın Beyoğlu'nda bulunan film-foto roman çekimi yapılan dairesinin bakıcılığını yaptı. Yeşilçam'ın sevilen, sayılan oyuncusu olarak yer aldı. Yaşamı geçim sıkıntıları içinde geçti.



Arap Celal, 29 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da vefat etti.