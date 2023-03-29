Herkesi kahkahaya boğan Ailecek Şaşkınız filmi bakın nerede çekilmiş! "Nasıl fark edemedik?" Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in izleyicileri kahkahaya boğan sinema filmi Ailecek Şaşkınız, bu akşam ekranlarda yer alacak. Filmin çekildiği yerler herkesi şaşkına çevirdi. Öğrendikten sonra “Nasıl fark edemedik?” diyeceksiniz.

2018 yılında vizyona giren ve o dönem gişe rekorları kıran Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Büyük ilgiyle izlenen filmin yönetmenliğini Selçuk Aydemir, yapımcılığını ise Murat Cemcir ve Necati Kocabay üstlendi.

Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Ailecek Şaşkınız filminin başrollerinde Murat Cemcir, Ahmet Kural, Saadet Işıl Aksoy gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çocukluktan bu yana arkadaş olan ve iş dünyasında tanınan iki dostun eğlenceli hikayesini konu alan filmin nerede çekildiği merak ediliyordu.

Sokaklarıyla, evleriyle adeta büyüleyen Ailecek Şaşkınız filminde geçen yerler meğer küçük bir adaymış. İşte o yerler…

Filmin konusu

Babasının şirketinin başına geçen şımarık Ferhat’ın sağ kolu şirketin finans müdürü Gökhan’dır. Çalışanlarına kötü davranan ikili yemek servisi için restoranla anlaşır.

Gittikleri restoranın sahibiyle dost olan Ferhat, restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptırır. Ancak Elif dişli bir kızdır. Sert duruşu ve zekası ile Ferhat’ı zorlayacaktır.

Ailecek Şaşkınız filmi bakın nerede çekilmiş!

Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı efsane komedi filmi ailecek Şaşkınız, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye semtinde ve Nilüfer ilçesinde çekildi. Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın çocukluğunun çekildiği yer ise Yalova’ydı.

Ailecek Şaşkınız oyuncuları