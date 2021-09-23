Herkesi şoka uğrattı! Aleyna Tilki'den şaşırtan veda kararı: 'Hoşça kalın gidiyorum ben'

Genç yaşta kazandığı şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, radikal bir karar aldı. 4 ay boyunca yurt dışında kalacak genç şarkıcı, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

2016 yılında çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, 2017 yılında da "Sen Olsan Bari" şarkısını piyasaya sürmüştü.

Tilki'nin, ''Sen Olsan Bari'' şarkısının klibi, dünya çapında en çok izlenen ilk 10 klip arasına girmeyi başarmıştı.

Şarkıları kadar davranışları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki şarkıcı, en son sözlerini Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin yazdığı ''Retrograde'' isimli şarkısını piyasaya sürmüştü.

Aleyna Tilki'nin büyük bir beklentiyle çıkardığı şarkı, ne yazık ki istediği ilgiyi görmedi.

''İKİ YILDIR ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM''

Geçtiğimiz günlerde, Aleyna Tilki'nin son çıkardığı şarkılarının tutmadığı ve kariyerinde düşüşe geçtiği iddia edilmişti.

Genç şarkıcı, söz konusu iddialara ilişkin, ''İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim.'' açıklamasında bulunmuştu.

ALEYNA TİLKİ'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Kariyerinden ziyade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Genç şarkıcı, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı video ile veda etti. Yurt dışına gittiğini duyuran Aleyna Tilki, yaptığı paylaşıma, ''4 ay sonra görüşürüz millet. Ben gidiyorum hoşça kalın.'' notunu düştü.

''BU ÇAĞIN SEVGİLİ TABULARINI KABUL ETMİYORUM''

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından aşk hayatıyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, bu paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırmıştı.

Tilki, özel hayatıyla alakalı şu ifadelere yer vermişti:

''Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü.''