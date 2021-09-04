Heyecan başlıyor! Arka Sokaklar'ın 16. sezon tanıtımı yayınlandı

16 sezondur devam eden ve soluksuz izlenen Arka Sokaklar dizisi, yeni sezon için sete çıktı. Diziden ilk tanıtım yayınlanırken, ayrılan isimler ise dikkati çekti. İşte Arka Sokaklar 16. sezon tanıtımı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 16. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Orhan Oğuz ile Kerem Saka’nın yönettiği dizi, yeni sezonda yeni oyuncularla devam edecek.

Yüsra Geyik, Merve Oflaz ve Onur Bay'ın veda ettiği dizinin, yeni sezon çekimleri başladı.

Hatırı sayılır bir seyirci kitlesine sahip olan Arka Sokaklar'ın ilk tanıtımı ise görücüye çıktı.

İşte Arka Sokaklar 16. sezon tanıtımı..

Arka Sokaklar'ın 16. sezon tanıtımı yayınlandı VİDEO

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE KİMLER DAHİL OLDU?

Metin Çoban'ı canlandıran eski oyunculardan Furkan Göksel geri dönerken, Merve Oflaz’ın yerine ise 2020 Best Model 2.’si olan Deniz Çatalbaş’ın dahil olduğu ve Aslı Komiser rolünü canlandırmasının planlandığı belirtildi.