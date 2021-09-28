Heyecan dorukta! Kanunsuz Topraklar'dan ilk kareler geldi

İlk bölümüyle 29 Eylül Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın ilk bölüm fotoğrafları yayınlandı. Paylaşılan kareler heyecanı doruğa ulaştırdı.

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, yarın akşam ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban'ın yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, ekranların en sürükleyici dizilerinden Sadakatsiz'in rakibi olarak karşımıza çıkacak.

1939 yılında Zonguldak'ta geçen ve özellikle Uğur Güneş ve Esra Bilgiç hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen dizinin ilk bölüm kareleri, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Davut adındaki bir maden işçisinin kendisini ölümü terk ettiği patronu ile yaşadığı hak mücadelesini anlatan Kanunsuz Topraklar'dan paylaşılan ilk kareler, diziye dair heyecanı katbekat artırdı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN KONUSU

Madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır.

Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç), hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar.

Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.