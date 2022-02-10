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- 'Hiç büyümeyecek sanmıştık!' Leyla ile Mecnun'un Kaan'ı Ege Tanman şimdilerde bir delikanlı...
'Hiç büyümeyecek sanmıştık!' Leyla ile Mecnun'un Kaan'ı Ege Tanman şimdilerde bir delikanlı...
Ekranların çocuk oyuncusu Eege Tanman, çocukken rol aldığı 'Leyla ile Mecnun'a ait karelerini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Tanman'ın son halini görenler, şaşkınlık yaşıyor...
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 17:21
- Güncelleme : 10.02.2022 - 17:22
'Bez Bebek' dizisinde Emre ve 'Leyla ile Mecnun' dizisinde Kaan karakterlerini oynayan genç oyuncu Ege Tanman, çocukluğını setlerde geçirdi diyebiliriz.
Dizide Mecnun’un arkadaşı ve Erdal Bakkal’ın çırağı rolündeki Kaan şimdilerde genç bir delikanlı...
23 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
LEYLA İLE MECNUN'U UNUTMADI
Tanman, Leyla ile Mecnun'un 11 yılına özel olarak paylaşımda bulunan Tanman, çocukken oynadığı sahnelerden paylaşarak dizinin yıl dönümünü kutladı.
Yaptığı paylaşıma duygusal bir teşekkür mesajı da yazan Tanman, dizinin hayranlarını oldukça duygulandırdı.
Tanman'ın fotoğraflarının altında "Delikanlı olmuş, hiç büyümeyecek sanmıştık" yorumları yer aldı.
İşte Tanman'ın son hali...