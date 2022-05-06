'Hiç giymeseydin görünüyor' Şevval Şahin küçücük bikinisiyle sosyal medyayı salladı

'Hiç giymeseydin görünüyor' Şevval Şahin küçücük bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şahin'in karelerine, ''Hiç giymeseydin görünüyor'' yorumları yapıldı.

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin, son zamanlarda kariyerinden ziyade özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İş insanı Kerem Kamışlı ve eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında krize neden olan Şevval Şahin, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.

6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi bölümünden mezun olan Şahin'in kıyafet seçimleri oldukça iddialı bulunuyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahin, kusursuz fiziğini gözler önüne seren cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Bir süredir İspanya'da tatil yapan 22 yaşındaki model, Ibiza'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

Bikinili paylaşım

Instagram'da 400 bin takipçisi bulunan Şevval Şahin, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Zaman zaman zayıflığı nedeniyle eleştirilen Şevval Şahin'in fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Pozları ve tavırlarıyla Şeyma Subaşı'na benzetilen Şahin'e, ''Şu bikiniyi taşıyan taşa bakın'', ''Kemik kadın'', ''Bayram şekeri'', '''Hiç giymeseydin görünüyor'' yorumları yapıldı.