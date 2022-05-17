Görmek nasip olmadı...İşte usta oyuncu Kemal Sunal'ın torunları!

Türk sinemasının unutulmaz ismi usta oyuncu Kemal Sunal'ın torunları, merak konusu oldu. Oğlu Ali Sunal ve kızı Ezgi Sunal'dan toplam 3 torunu olan Kemal Sunal, dede olma sevincini yaşayamadı.

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal, Devekuşu Kabare'nin 1972-1973 mevsiminde Ankara turnesi sırasında tanıştığı Gül Sunal ile 1975 yılı Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendi.

1977 yılında Ali Sunal, 1984 yılında Ezo Sunal'ı kucağına alan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Hayatına dair bilgiler her daim merak edilen usta oyuncu Kemal Sunal, evlat sevinci yaşadı ancak torun heyecanı yaşayamadı.

Kemal Sunal'ın şimdilerde oğlundan 2, kızından 1 olmak üzere 3 torunu bulunuyor.

Kemal Sunal'ın 3 kız torunu

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, ilk kızı Narin'den sonra ikinci kızı Nil'i de kucağına aldı.

Ali Sunal, babası merhum sanatçı Kemal Sunal’a da seslendi. "Canım babam, iki kızım bir yeğenim oldu. Sen de torunları üçledin" diyen Sunal "Sakın merak etme seni tanıyarak, dinleyerek, seyrederek büyüyecekler. Biliyor musun Narin şimdiden fotoğrafını görünce ‘dede’ diyor. Seni seviyoruz. Gölgeni üstümüzden eksik etme melek babam" sözlerini dile getirdi.

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlendi.

2021 yılında ilk kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, kızlarına Nova adını verdi.

İşte Kemal Sunal'ın torunları...