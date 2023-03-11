HİÇ GÖRÜLMEMİŞ EFSANE KARELER: Prenses Diana'nın nadir pozları ortaya çıktı! "Camilla kahrından ölecek" Güzelliği ile dilerden düşmeyen Prenses Diana'nın daha önce görülmemiş pozları ortaya çıktı. Bu kareleri görenler Prenses Diana'nın güzelliği üzerine yorum yapmayı ise es geçmedi.

Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden uzun yıllar geçti ancak unutulmadı. İngiltere Kraliyet Ailesi'nde birçok kuralı değiştiren Diana, çok zorlu zamanlar geçirdi.

Prens Charles tarafından defalarca aldatılan Prenses, bu yapılanları kaldıramadı ve boşandı. Diana bu süre içerisinde ise kendisini yardım çalışmalarına adadı.

Prens William ve Prens Harry adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Diana hem güzelliği hem de pamuk kalbiyle herkese örnek oldu.

Kraliyet içerisinde yaşadığı zorlukların unutulmasını da istemeyen Prenses Diana, gizli gizli itiraflarda bulunduğu röportajlar verdi.

Prenses Diana'nın bu itirafları sonrası tüm dünya Prens Charles için öfke dolu mesajşar yayınladı. Ancak Prens Charles'ın bu öfke pek umrunda olmadı.

Prens Charles hiç unutamadığı büyük aşkı Camilla ile evlendi. Fakat bu aşka Diana'nın gölgesi hep düştü.

Yıllar sonra bile Diana'nın eşyaları ve fotoğrafları dünyayı sallamaya devam ediyor.Hatta şimdilerde ortaya çıkan yeni kareler, Diana'ya olan ilgiyi bir kez daha artırdı.

İşte Prenses Diana'nın görülmemiş kareleri

Prens Charles ve Prenses Diana'nın 1981 yılındaki düğünü modern çağın en çok izlenen ve en iyi hatırlanan olaylarından biri oldu.

Diana'nın da o dönemden bazı kareleri yıllar sonra gündeme getirildi. Çifti düğün günlerinde görebilmek 600 bin kişi Londra sokaklarını doldurdu.

Düğün gerek kiliseye daha çok kişinin davet edilebilmesi, gerekse yol üzerinde daha çok kişinin töreni görebilmesi için Saray'a daha uzak olan St Paul Katedrali'nde yapıldı.

Kilisede yaklaşık 3.500 kişi töreni izlerken, ekranları başında 750 milyon kişi vardı.