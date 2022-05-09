'Hiç sızlanma Yıldız' Yasak Elma'da yüzü gülmeyen Eda Ece'nin basketbolcu sevgilisine bakın...

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan oyuncu Eda Ece'nin sevgilisi merak konusu oldu. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birlikte olan oyuncu, aradığı aşkı buldu.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken isim ise Eda Ece.

Dizinin sevilen oyuncusu Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu.

"Yasak Elma Yıldız'ın sevgilisi kim" sorusu, izleyicilerin gündem maddeleri arasında yerini koruyor.

2 yıllık birlikteler

31 yaşındaki başarılı oyuncu, 2020 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

İkilinin bir dargın bir barışık süren ilişkileri, zaman zaman magazin gündemine de yansıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Ece, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncu, sevgilisi ile pozlarını pek paylaşmayı tercih etmese de, basının gözü hep üzerinde.

1993 doğumlu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, "dizide yüzü gülmedi ama gerçek hayatta mutlu" tarzında yorumlar alıyor.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ise oldukça başarılı bir sporcu..

Aliağa GSK, Mersin BB, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Bld, Balıkesir BK, Anadolu Efes takımlarında oynayan Tuncer, sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ediyor.

Fiziği ve tarzıyla da beğenilen Buğrahan Tuncer ve Eda Ece aşkı şimdilerde dolu dizgin devam ediyor