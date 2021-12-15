Hık demiş burnundan düşmüş! Annemizi Saklarken'in yıldızı Kutsi'nin dünyalar tatlısı kızı Ceylin

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken ile ekranlara geri dönen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin kızı Ceylin'i görenler, ''Hık demiş babasının burnundan düşmüş.'' demekten kendini alıkoyamadı.

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 6 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğdu.

2000 yılında Erol Köse Production tarafından "Aşk Payını Aldı" adlı ilk albümünü çıkararak adını duyuran Kutsi, Cengiz Kurtoğlu'nun dadesteğini aldı.

Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyuran Kutsi, kolay kolay unutulmayacağını gösterdi.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi, 2006 yılında ''Doktorlar'' dizisi ile oyunculuğa ilk adımını attı ve bu dizideki rolüyle büyük bir başarı yakaladı.

Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra ''Kahramanlar'' dizisi ile yeniden ekranlara dönen Kutsi, bu dizinin ardından ''Huzur Sokağı'' isimli dizide rol aldı.

18 Mart 2013 tarihinde "Bilmem Anlatabildim Mi" adlı yeni albümünü çıkaran sanatçı, 2015 yılında "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırdı.

2016 yılında "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Yavuz karakterini canlandıran Kutsi, 2019 yılından 2021'e kadar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol aldı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Benim Adım Melek dizisiyle kariyerinde büüyk bir çıkış yakalayan Kutsi, şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken ile izleyici karşısına çıkıyor.

Başrolünü Hande Doğandemir ile paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterine hayat veren Kutsi, sergilediği performansla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

KIZI CEYLİN BABASININ KOPYASI

Kutsi hakkında araştırma yapan hayranları, ünlü şarkıcının bir kız çocuğu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kutsi, 30 Ağustos 2008 tarihinde 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la dünyaevine girdi.

Sinem Bayraktutar ve Kutsi çiftinin, evlendikten bir yıl sonra yani 2009 yılında kızları Ceylin Ada dünyaya geldi.

2015 yılında Sinem Bayraktutar'dan boşanan Kutsi'nin kızını görenler, ''Hık demiş burnundan düşmüş!'' demekten kendilerini alamadı.

İşte başarılı oyuncu Kutsi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ceylin....