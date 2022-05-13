'Hık demiş Seda Sayan'ın burnundan düşmüş' Survivor Mert Öcal'ın annesine bakın...

Survivor macerası erken biten Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Annesiyle pozunu paylaşan Mert Öcal, takipçilerini şaşırttı. Görenler Seda Sayan sandı...

Survivor'da ünlüler takımında yarışan ve performansından çok özel hayatıyla adından söz ettiren Mert Öcal, adaya veda eden isimlerden olmuştu.

Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde yer alan Mert Öcal, Türkiye'ye döndü.

Şimdilerde sosyal medyada aktif olan ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini hayrete düşürdü.

Annesiyle bir karesini Instagram hesabından yayınlayan Mert Öcal, görenleri şoke etti.

Annesi Seda Sayan'a benzetildi

Mert Öcal'ın annesi, Seda Sayan'a benzerliği ile gündeme damga vurdu.

Annesi ve abisiyle kameralara poz veren yarışmacı, annesinin güzelliğiyle büyük bir beğeni topladı.

Yaşını hiç göstermeyen ve duru bir güzelliğe sahip olduğu görülen anne Öcal, beğeni toplamayı başardı.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle Seda Sayan’ın ikizi gibi duran Mert Öcal'ın annesi ilgi odağı oldu.