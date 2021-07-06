Hikayesi ile duygulandıran Hentbolcu Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar'ın biyografisi...

13 yaşındaki Merve Akpınar'ın yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada gündem oldu. Konuşmayı dinleyenler gözyaşlarını tutamazken, Akpınar'ın kim olduğu ve nerede yaşadığı araştırılmaya başlandı.

Şanlıurfa'da yaşayan ve Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Akpınar, burada yaptığı röportaj sırasında yaşadığı zorlukları anlatarak, herkesi duygulandırdı.

Genç kız, “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye." dedi.

Bu sözleri gündeme taşınırken, herkes Merve'nin hayat hikayesini merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Peki, Merve Akpınar kimdir? İşte Merve Akpınar'ın biyografisi...

MERVE AKPINAR KİMDİR?

Merve Akpınar 13 yaşındadır. 2008 yılında doğan Merve Akpınar, Şanlıurfalı'dır. Hentbolcu olarak bilinen Merve Akpınar'ın, “İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben 'hayır ben neden oynamayayım' dedim.

O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı düşünmüyorum.” sözleri gündem oldu.





HENTBOL NEDİR?

7’şer kişilik takım halinde oynanan oyundur. Elle oynana oyun 2 devreden oluşur, erkeklerde 30 dakika olan devreler kadınlarda 25’er dakikadır.

Her takım 7 kişiden oluşur, bir kişi kalede beklerken 6 kişi sahada oyunu çevirir. Günümüzde 150 ülkede resmi oyunlardandır. Olimpiyatlarda kabul gören oyundur.



