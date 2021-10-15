Hikayeyi renklendirecek hamle! Gönül Dağı dizisine yepyeni bir aile geliyor

Hikayeyi renklendirecek hamle! Gönül Dağı dizisine yepyeni bir aile geliyor

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun hayat verdiği Mezarcı İlyas karakteri, ailesiyle diziye yeni bir renk katacak.

Başrollerinde Berk Atan ile Gülsüm Ali'nin yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Mustafa Çiftçi’nin hikâyelerinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizinin hikayesinde yenilik yaşanıyor. Sevilen dizinin kadrosu yeni bir ailenin hikâyesiyle renkleniyor.

AİLENİN ÜYELERİ BELLİ OLDU

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Mezarcı İlyas karakteri ve ailesi dahil oldu.

Usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Mezarcı İlyas karakterine hayat verirken, Cemil Şahin İlyas'ın büyük oğlu Behçet'i canlandırıyor.

Ufkum Kalaoğlu Mezarcı İlyas'ın küçük oğluna, Buse Orcan ise ailenin kızı Asya karakterine hayat veriyor. Orcan'ın hayat verdiği Asya karakteri, tesadüfen Ramazan'ın karşısına çıkacak.