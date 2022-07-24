Hilal Altınbilek derin dekoltesiyle dozu dumana kattı! 'Züleyha açıldıkça açılmış..'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha'ya hayat veren Hilal Altınbilek, tatil pozlarıyla adeta "Ben buradayım" dedi. Ünlü ismin paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.

11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hilal Altınbilek, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okudu ve bu sırada oyunculuğa adım attı.

Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girmeyi başaran Altınbilek, 009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk alanında eğitim aldı.

Karagül dizisinde Özlem karakterine hayat veren ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek akabinde Hayatımın Aşkı'nda yer aldı.

Güzel ve başarılı ismin asıl çıkış yaptığı proje ise Bir Zamanlar Çukurova oldu.Altınbileke burada Züleyha Yaman karakterine hayat verdi.

Adana'da çekilen ve 4 sezon süren dizi, Hilal Altınbilek'in kariyerinde zirveye doğru ulaşmasını sağladı.

Bu dizinin final vermesinin ardından soluğu tatilde alan ve sevgilisi Metin Hara ile evleneceği konuşulan Altınbilek, güzelliği ile sosyal medyayı salladı.

Paylaştığı pozlarla herkesin aklını başından alan güzel oyuncunun mavi gözleri ve kırmızı ruju ise olay oldu.

Hilal Altınbilek şov yaptı

Hilal Altınbilek, derin göğüs dekolteli pozuyla yaklaşık 92 bin kişi tarafından beğeni aldı.

Takipçi yorumlarına bakıldığında, Altınbilek'in kırmızı rujuyla da çok beğenildiği görülüyor.

Güzel oyuncu Altınbilek'in, ünlü yazar Metin Hara ile ilişkisi devam ediyor ve ikili birlikte tatil yapıyor.