Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden canlı yayında tartışmaya başlayan Hilmi Daşdemir ve Şaba Sevinç'i, Ebru Baki güçlükle sakinleştirdi.

Habertürk'ün sabah kuşağında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programının bugünkü konukları, araştırmacı Hilmi Daşdemir ve gazeteci Şaban Sevinç oldu.

Gündemdeki önemli konu başlıklarının masaya yatırıldığı programda Daşdemir ve Sevinç, canlı yayında Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden hararetli bir atışmaya tutuştu.

"PKK'lının gazeteci diye savunulmasını nereye koyabiliriz"

Hilmi Daşdemir'in, Sevinç'e yönelik kullandığı, "Bir PKK mensubunu bir gazeteci diye onun özgürlüğünü talep etmeyi bir gazeteci olarak nasıl savunursunuz Şaban Bey, gerçekten ben şaşırdım? Ben sizi ulusalcı biliyorum. PKK'lı birinin basın özgürlüğü kapsamında ele alınmasını nereye koyabiliriz?" cümlelerden sonra sözü Sevinç aldı.

Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında kapıştı VİDEO

"Bana dezenformasyon yaptın"

Sevinç, kendisine yönelik dezenformasyon yapıldığını ileri sürerek, "Sözümü tamamlamadan siz beni 'vay PKK'lı gazeteciyi savunuyorsunuz' durumuna getirdiniz." dedi.

"Yalan bilgi CHP'yi suçlamak için yayıldı"

Sevinç, sözlerine şöyle devam etti:

"Olay şu: Mersin olayı üzerinden iktidar CHP'ye dezenformasyon uyguladı. Mersin polisevine saldıran PKK'lının benim de eleştirdiğim Veli Ağbaba'nın hazırladığı listedeki terörist olduğu yayınlandı iktidar tarafından. İktidar eliyle yalan bilgi CHP'yi suçlamak için yayıldı."

"CHP'liler PKK ağzı ile konuşuyor"

Daşdemir ise, "Kılıçdaroğlu'nun PKK'yı referans aldığına yalan mı diyeceğiz? Olanları söylüyorum CHP'nin en önemli aktörleri PKK ağzı ile konuşuyor." cevabını verdi.

Bu sözlerin üzerine iki isim de ses tonunu yükseltmeye başladı.

"CHP'ye laf söylemek kolay. AK Parti'yi eleştirin"

Sevinç, Daşdemir'i demagoji yapmakla suçlarlayarak, "PKK'nın PKK olduğunu sizden öğrenecek değiliz. CHP ile PKK'yı aynı kefeye koymak çocukça bir şeydir. Ne demek yani. Ayıp ediyorsunuz. CHP'ye laf söylemek kolay. AK Parti'yi eleştirin. Oslo'da PKK ile masaya oturan, İmralı'da Öcalan ile masaya oturan AK Parti'yi eleştirin." diye konuştu.

"CHP'den uyarı mı aldınız"

İki tarafın da sinirlerinin gerildiği anlarda Daşdemir, "Siz kimsiniz bana ayıbı öğretiyorsunuz. Az önce PKK'ya bakışınızı açıkladınız. Bırak demagojiyi bırak. CHP'nin geldiği noktayı görün. Siz de görüyorsunuz ama uyarı aldınız da mı tekrar CHP savunucusu kesildiniz?" sözleriyle Sevinç'e yüklendi.

İki tarafın da birbirini seyirciden alkış almakla suçladığı tartışmada moderatör Ebru Baki, bir süre daha tartışmaya devam eden konuklarını güçlükle sakinleştirdi.