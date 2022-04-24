Açık ve Net programında konuk olan Hilmi Daşdemir ile CHP'li vekil Gülay Yedekci arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildiği iddia edilen eve yaptığı ziyaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları tartışıldı.

Programın konukları CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci ile Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in konuşma yaptığı sıralarda birbirlerine seslerini yükseltmesi, gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

"Hanımefendi gibi davranın"

Sürekli sözünün kesilmesinden rahatsız olduğunu belirten Daşdemir, "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tansiyonun yükseldiği tartışma sırasında Daşdemir, Yedekci'ye "Hanımefendi gibi davranın" dedi.

Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın VİDEO

"Kendinize gelin, siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz"

Bunun üzerine Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" dedi.

Kübra Par araya girdi: Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız

Sunucu Kübra Par, araya girerek "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız? Benim konuklarımdan hiçbirine hanımefendi gibi davranın diyerek öyle davranmadığını iddia edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ara sonrası Kübra Par, Daşdemir'den özür dilemesini istedi

Bu saniyelerden sonra canlı yayına ara verilerek reklama gidildi. Gerginliğin devam ettiği reklam dönüşünde Kübra Par, Hilmi Daşdemir'den "Hanımefendi gibi davranın" sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi.

Daşdemir özür dilemedi

Daşdemir, o ifadeyi sözünün kesilmemesi için söylediğini belirterek özür dilemeyi reddetti ve kendinden özür dilenmesi istediğini açıkladı.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Bunun üzerine Kübra Par, "Biri size adam gibi davranın derse özür bekler misiniz beklemezsiniz?" ifadelerini kullandı. Daşdemir'in özür dilememesi üzerine Par'ın, "Sözün bittiği yerdeyiz" demesi dikkat çekti.

Gülay Yedekci, programı terk etmek istedi

Par daha sonra Yedekci'den özür diledi. Yedekci programı terk etmek istedi ancak ısrar edilmesi üzerine, "Sizin hatrınıza kalıyorum" dedi.