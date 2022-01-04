Himmet Ağa'nın eşiydi! Köyden İndim Şehire'nin yıldızı şimdilerde ne yapıyor?

Himmet Ağa'nın eşiydi! Köyden İndim Şehire'nin yıldızı şimdilerde ne yapıyor?

Köyden İndim Şehire filminde Himmet Ağa'nın eşini oynayan Oya Alasya, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Dizide Zeki Alasya ile evli olan oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak duruyor.

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Köyden İndim Şehire filmi, yayınlandığı ilk günden beri izlenmeye devam ediyor.

Yeşilçam'ın 4 efsane ismini bir araya getiren film, günümüzde de tekrarlarıyla adından söz ettiriyor.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu Köyden İndim Şehire, 4 kardeşin hikayesini anlatıyor.

Tarlalarında çalışırken altın dolu gömü bulan Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in Kayseri’den Ankara’ya uzanan hikayelerini anlatan filmde Zeki Alasya, eşiyle birlikte rol aldı.

Eşi Oya ile birlikte filmde yer alan Zeki Alasya, Himmet karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

1987 yılında Zeki Alasya'dan boşanan ve Oya Mella olarak tanınan oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

ZEKİ ALASYA'NIN ESKİ EŞİNİN SON HALİ

Salak Milyoner'de ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran isim, o dönem Zeki Alasya'nın gerçekten eşi olan Oya Alasya'ydı.

Boşandıktan sonra Oya Mella olarak tanınan ünlü oyuncunun kızı ise Zeynep, Alasya'nın son hali sosyal medyada paylaşıldı. 73 yaşındaki oyuncuyu görenler ise son haline beğeni yağdırdı.

Oya Alasya uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor ve sakin bir hayat sürüyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN OYUNCULARI