Hıncal Uluç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hıncal Uluç'un ölüm sebebi ne?

Hıncal Uluç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hıncal Uluç'un ölüm sebebi ne?

Ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti..

Uzun süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Hıncal Uluç'un vefat haberini yazar Faik Çetiner duyurdu. Çetiner yaptığı açıklamada "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Hıncal Uluç kimdir?

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939 yılında Kilis'te dünyaya geldi.Babası subay olan ünlü gazeteci 3 yaşına kadar anneannesi ve teyzesinin yanında büyümüştür.2. Dünya Savaşı'nda Bulgar sınırında görev alan babası daha sonra Çaldıran'a tayin olunca Hıncal Uluç ailesine kavuşmuştur.

Babasının görevinden dolayı sürekli görev yeri değişen aile bu kez Bandırma'ya tayin olur.İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç daha sonra Kilis'e gelerek ilkokulu 1950 yılında burada tamamlamıştır.

1952 yılında Antakya'da başladığı ortaokul serüveni Ankara Kurtuluş Lisesi'nde noktalandı.

Hıncal Uluç ingilizce öğrenme hevesiyle girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak bu üniversiteye geçiş yapmıştır.

Yenigün Gazetesi'nde spor sayfası hazırlamaya başlayan Hıncal Uluç'un gazetecilik serüveni burada başladı.

1967 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra Yankı isimli gazetede çalışmaya başladı.O dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde de haftada 2 gün spor yazıları yazmıştır.

1990 yılında Sabah gazetesinde yazı yazmaya başlayan Hıncal Uluç şu an Sabah'ta yazmaya devam etmektedir.

Hıncal Uluç'un ölüm sebebi ne?

İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sürerken kalçasını kıran Hıncal Uluç daha sonra bir by-pass ameliyatı oldu. Birçok operasyon geçiren Uluç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti..