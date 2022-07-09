Hıncal Uluç yoğun bakımda

Sabah gazetesi yazarı 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı olan Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yoğun bakımda

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 82 yaşındaki Hıncal Uluç'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığını duyurdu.

"Sesi çok kötü geliyordu, yoğun bakıma alınmış"

Tahir Kum, yaptığı paylaşımda "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığı hakkında ise detaylı bir bilgi vermedi.