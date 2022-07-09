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    Hıncal Uluç yoğun bakımda

    Hıncal Uluç yoğun bakımda

    Sabah gazetesi yazarı 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 18:26
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 18:34
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    Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı olan Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Yoğun bakımda

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 82 yaşındaki Hıncal Uluç'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığını duyurdu.

    "Sesi çok kötü geliyordu, yoğun bakıma alınmış"

    Tahir Kum, yaptığı paylaşımda "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

    Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığı hakkında ise detaylı bir bilgi vermedi.

    Hıncal Uluç yoğun bakımda #1

    Hıncal Uluç yoğun bakımda #2


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