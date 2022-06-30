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    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunu gören 'Fıstık gibisin' diyor

    Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Sedef Şahin'in yıllar içerisindeki değişimi şoke etti.
    • 30.06.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:24
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    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunu gören 'Fıstık gibisin' diyor

    1992 İstanbul doğumlu Sedef Şahin, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümü okudu.

    Eğtimini tamamlayan Şahin, çeşitli dizi ve reklam projelerinde yer aldı.

    Şahin, özellikle başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle hafızalarımıza kazındı.

    Dizide kötü rolde olan 'Cansu' karakterini canlandıran Şahin, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

    Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabından paylaştı.

    Sedef Şahin'in değişimini görenler gözlerine inanamadı.

    Estetik operasyon geçirdiği iddia edilen oyuncunun zayıflamış görüntüsü de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Ünlü oyuncuya "Çok güzel olmuşsun", "Fıstık gibisin" gibi yorumlar yapıldı.

    Şahin, 6 yıl içinde 20 kilo verdi.

    Sedef Şahin'in son hali...

    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum un Cansu sunu gören Fıstık gibisin diyor #1

    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum un Cansu sunu gören Fıstık gibisin diyor #2

    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum un Cansu sunu gören Fıstık gibisin diyor #3

    Hırslandı, eritti! Adını Feriha Koydum un Cansu sunu gören Fıstık gibisin diyor #4


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