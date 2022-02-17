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    Hızlı geldi, hızlı gitti! Survivor'da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat adaya veda eden isim...

    Survivor All Star 2022'de adaya vedan eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 16 Şubat akşamı yaşananlar...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 09:21
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    Hızlı geldi, hızlı gitti! Survivor'da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat adaya veda eden isim...

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, All Star kadrosuyla ekranlarda...

    Survivor 2022 All Star'ın 16 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde eleme adayı olan Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi arasında eleme heyecanı yaşandı.

    Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

    Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 16 Şubat Survivor'a veda eden isim...

    SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

    Haftanın eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitti.

    Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ezgi oldu.

    Yarışmaya yedeklerden dahil olan Ezgi'nin Dominik macerası da kısa sürdü.

    Ezgi elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelişim de çok hızlı olmuştu gidişim de öyle oldu. Böyle bir takım ile yarışma şansı sağladığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

    Hızlı geldi, hızlı gitti! Survivor da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat adaya veda eden isim... #1

    Hızlı geldi, hızlı gitti! Survivor da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat adaya veda eden isim... #2


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